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Опубликован официальный постер к реваншу Александр Усик — Тайсон Фьюри

Опубликован официальный постер к реваншу Александр Усик — Тайсон Фьюри
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Опубликован официальный постер к поединку между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Ускиком и известным британским боксёром Тайсоном Фьюри.

Фото: Аккаунт Boxing Kingdom в социальных сетях

Поединок между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовской Аравии и станет главным событием боксёрского вечера.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состояся в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

В общей сложности на счету Усика 22 победы и ни одного поражения. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

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