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Британский тренер назвал причину, из-за которой Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику

Британский тренер назвал причину, из-за которой Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику
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Известный британский тренер Доминик Ингл рассказал, чего не хватило британцу Тайсону Фьюри для победы над украинцем Александром Усиком в первом бою, который состоялся в мае текущего года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Лично мне кажется, что Тайсону не хватило физической подготовки. Вспомните, как шёл поединок. В середине он уже начал доставлять Александру серьёзные проблемы. Оставалось только одно — сохранять такой же стиль и манеру до конца боя. А Тайсон не смог этого сделать, значит, Фьюри не был в оптимальных кондициях. У меня была полная уверенность в том, что Тайсон победит Усика. Поскольку в своих лучших кондициях он бы его побил. Не верю, что в том поединке он был в оптимальной форме», — сказал Ингл в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.

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Опубликован официальный постер к реваншу Александр Усик — Тайсон Фьюри
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