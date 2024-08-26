Спарринг-партнёр Джошуа и Дюбуа дал категоричный прогноз на их бой

Британский супертяжеловес Мэттью Харрис (7-1, 5 KO), спарринговавший с соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, высказался об их предстоящем поединке, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Просто скажу, что Джошуа его нокаутирует. Я не думаю, что у Дюбуа достаточно хорошая защита, он довольно прямолинеен. Я уже сложил мнение об этом. Да, думаю, Джошуа нокаутирует его за восемь раундов», — сказал Харрис в интервью YouTube-каналу ProBoxing Fans.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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