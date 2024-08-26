Адесанья отреагировал на предположение Перейры о том, почему он уступил в бою с дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья отреагировал на слова действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры. Ранее Поатан предположил, что Исраэль уступил в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси из-за травмы/проблем со здоровьем.

«Даже странно, насколько хорошо этот парень знает меня. С другой стороны, мы провели часы, изучая движения друг друга, и дрались много раз, так что это неудивительно», — написал Адесанья на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 305, который состоялся в Перте (Австралия), Исраэль Адесанья разделил октагон с Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в четвёртом раунде.