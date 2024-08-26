Камил Гаджиев назвал лучшего российского тяжеловеса в MMA

Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал, по его мнению, лучшего отечественного тяжеловеса в смешанных единоборствах.

«Из выступающих в России – это Гончаров. А если брать весь мир и российских тяжей, то это Анатолий Малыхин. Дальше Александр Волков, Сергей Павлович и Евгений Гончаров. Малыхин, безусловно, лучший российский тяж в мире», – сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Анатолию Малыхину 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2021-го выступает в азиатском промоушене ONE FC, где стал первым в истории чемпионом в трёх весовых категориях. Всего на счету Малыхина в MMA 14 побед (10 досрочных) и ни одного поражения.

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