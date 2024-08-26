Стерлинг: согласен с Хабибом, что его стиль стал бы настоящим испытанием для Фергюсона

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался насчёт возможного боя между членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Тони Фергюсоном.

«На самом деле мне просто хотелось бы посмотреть, мог ли сумасшедший стиль Тони Фергюсона создать хаос, когда он и Хабиб были в праймовой форме. Однако я согласен с Хабибом в том, что его стиль на бумаге стал бы настоящим испытанием для Тони Фергюсона. Что это был бы за бой!» — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих чувствах на тему того, что его поединок с Тони Фергюсоном так и не состоялся.