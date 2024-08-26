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Майк Тайсон заявил, что его вторая личность Железный Майк вернулся

Майк Тайсон заявил, что его вторая личность Железный Майк вернулся
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон заявил, что его альтер-эго Железный Майк вновь вернулся к нему.

«Я всегда проявляю осторожность, когда появляется он. Каждый раз, когда выпиваю или готовлюсь к драке, появляется Железный Майк и на меня надевают наручники. К сожалению, мне надо бороться. Я бы хотел перестать быть таким человеком. Он преследует меня. Хочу, чтобы он умер, но Железный Майк продолжает возвращаться», — приводит слова Тайсона аккаунт Boxing Kingdom.

Майку Тайсону 58 лет. На своём счету он имеет 50 побед, из которых 44 были одержаны досрочно, а также потерпел шесть поражений, и два боя были признаны несостоявшимися. Следующий поединок Майк проведёт против соотечественника и известного блогера Джейка Пола.

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