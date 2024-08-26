Кудряшов объяснил, почему реванш Усика и Фьюри может завершиться досрочно

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем реванше украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Перед первым их боем меня закидали помидорами. Я тогда сказал, что Усик не может проиграть в этом противостоянии. Александр выиграл не потому, что я предсказатель, а потому, что Усик для меня выглядит более прочным боксёром, чем Фьюри. Тот же Стив Каннингем опрокидывал Тайсона на спину. Может быть, люди не следят за карьерой и не могут анализировать. Но ко мне пришло такое понимание. С точки зрения бизнеса было бы круто, чтобы Фьюри взял реванш. Но что-то мне подсказывает, что второй поединок может закончиться раньше, чем первый. Мы видели ситуацию, в которой оказался Фьюри. В следующий раз он может оттуда не вылезти», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Отметим, что Усик стал первым в XXI веке, кто объединил все титулы «королевского дивизиона».