Иржи Прохазка рассказал, что занялся паломничеством и преодолел около 400 км пешком

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка рассказал о своём эмоциональном состоянии и о том, что делал после поражения в реванше с бразильцем Алексом Перейрой.

«Никогда не рассматриваю перерыв как настоящий отпуск. Мне в любом случае нужно оставаться погружённым в своё ремесло. Поэтому в этот раз я решил заняться паломничеством и таким образом преодолел 400 км по маршруту Камино-де-Сантьяго. Для меня это было словно тренировка, проветривание головы и в то же время небольшой отдых у моря.

В данный момент я нахожусь в фазе очищения себя от несправедливости, от ложных мнений и неправильных людей. Вся ложь просто сгорает и остаётся только правда. Такова реальность», — приводит слова Иржи портал Bloody Elbow.