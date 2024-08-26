О'Мэлли объяснил, почему Махачев, а не Джонс является лучшим бойцом мира

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли объяснил, почему обладатель титула организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев является лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории.

«Лучший боец сейчас? Ислам. Совершенно точно. Дана Уайт говорит, что Джонс лучший? Джонс дрался один раз за последние четыре или пять лет. Джон Джонс – величайший в истории, но прямо сейчас лучший – Ислам», – сказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Исламу Махачеву 32 года. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в 2015 году и в октябре 2022-го сразился за титул, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл три защиты против австралийца Алекса Волкановски и американца Дастина Порье.

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