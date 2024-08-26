Арман Царукян ответил, когда его реванш с Исламом Махачевым может состояться

Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян ответил, когда его реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым может состояться.

«Бой с Исламом должен был состояться в декабре, но сейчас его перенесли и разговоры идут о декабре. Да, в декабре может состояться бой с Исламом [Махачевым].

Что произойдёт, если Ислам не успеет восстановиться к декабрю и будет ли бой за временный пояс [чемпиона UFC]? Смотря когда Ислам вернётся. Если ему понадобится операция и он понимает, что вернётся только весной, то в этом случае, как мне кажется, будет введён временный пояс», — сказал Арман Царукян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Ранее Арман Царукян сообщил, что прибыл в Париж.