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Арман Царукян ответил, когда его реванш с Исламом Махачевым может состояться

Арман Царукян ответил, когда его реванш с Исламом Махачевым может состояться
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Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян ответил, когда его реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым может состояться.

«Бой с Исламом должен был состояться в декабре, но сейчас его перенесли и разговоры идут о декабре. Да, в декабре может состояться бой с Исламом [Махачевым].

Что произойдёт, если Ислам не успеет восстановиться к декабрю и будет ли бой за временный пояс [чемпиона UFC]? Смотря когда Ислам вернётся. Если ему понадобится операция и он понимает, что вернётся только весной, то в этом случае, как мне кажется, будет введён временный пояс», — сказал Арман Царукян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Ранее Арман Царукян сообщил, что прибыл в Париж.

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