Джо Роган: Майк Тайсон по-прежнему может отправить человека в другое измерение

Знаменитый комментатор UFC американец Джо Роган сомневается в том, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе соотечественник Майк Тайсон способен победить известного блогера Джейка Пола.

«58 лет — это 58 лет, независимо от того, что ты принимаешь. Тебе всё ещё 58. Но 58-летний Майк Тайсон — это не 50-летний Майк Джонс, это совсем другой человек. Он по-прежнему может отправить вас в другое измерение, если сумеет вас поймать.

Вопрос в том, сможет ли он победить 28-летнего парня, который находится на вершине своей карьеры и который выигрывает реальные боксёрские поединки? Имею в виду, что он побеждает экс-чемпионов UFC, таких как Тайрон Вудли. Джейк провёл неплохой бой с Томми Фьюри, который является настоящим боксёром, и только что побил Майка Перри, который был чемпионом в кулачных боях.

Этот парень настоящий боец и умеет драться. Если они с Майком Тайсоном всё же подерутся и Майк не сможет его поймать? Что будет? Трудно сказать. Когда Майк бьёт по лапам, он выглядит великолепно, но трудно сказать о реальном уровне, когда ты лишь работаешь на лапах. Если он сможет держать темп восемь раундов, то будет славно. Но сможет ли он это сделать? Не знаю, к тому же ему пришлось сняться с первой даты, поскольку у него была язва», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.