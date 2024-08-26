Уиттакер рассказал, что ожидает от Чимаева в бою на UFC 308

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Всё очень просто. Настраиваюсь на то, что он быстро начнёт и будет бороться в первых раундах. Я зациклен на том, что должен буду делать, когда остановлю его тейкдауны и встану на ноги. Я должен с ним драться», – сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2012 году и в июле 2017-го завоевал временный титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, после чего был объявлен бесспорным чемпионом.

В октябре 2019-го Уиттакер лишился пояса, проиграв досрочно во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В настоящий момент австралиец идёт на серии из двух побед.