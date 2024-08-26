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«Легендарный». Чимаев начал работать с 81-летним тренером перед боем с Уиттакером

«Легендарный». Чимаев начал работать с 81-летним тренером перед боем с Уиттакером
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе UFC (до 84 кг), разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о начале работы с именитым советским и российским тренером по вольной борьбе Салимом Нуцалхановым. В настоящий момент специалисту 81 год.

«К моему тренировочному лагерю присоединился, не побоюсь этих слов, легендарный тренер, заслуженный тренер СССР и России Салим Сельбиевич Нуцалханов. Если знать, каких известных и легендарных спортсменов и борцов тренировал Салим Сельбиевич, его присутствие в команде придаёт дополнительные силы, мотивацию и, конечно же, дополнительное внесение новых фишек в борцовское направление. По воле Всевышнего уверенно идём к прежней цели, создавая причины», — написал Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

В следующем поединке, который состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, Чимаев сразится с австралийцем Робертом Уиттакером.

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