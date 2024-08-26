36-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с фанатами свежими фотографиями. Конор показал нынешнюю физическую форму.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В настоящий момент Макгрегору 36 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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