Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

36-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

36-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с фанатами свежими фотографиями. Конор показал нынешнюю физическую форму.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В настоящий момент Макгрегору 36 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Материалы по теме
Хабиб рассказал о своих чувствах насчёт того, что его бой с Фергюсоном так и не состоялся

Макгрегор запрыгнул на спину Петру Яну:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android