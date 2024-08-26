Рассел Кроу — о поединке Тайсон — Пол: надеюсь, никто не пострадает

Актёр Рассел Кроу выразил сомнения, что бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе американцу Майку Тайсону следует проводить бой с популярным видеоблогером Джейком Полом, который занимается боксом и смешанными единоборствами.

«Я был в ужасе от него как от боксёра. Тайсон был устрашающим. Даже когда я встретился с ним за кулисами после боя, то сказал: «Я всё ещё боюсь тебя». Меня беспокоит, что Тайсон снова должен стать тем воином. Я просто не уверен, что ему это нужно. Но это законный бой, оба преуспевают. Надеюсь, что никто не пострадает», – сказал Кроу на YouTube-канале PowerfulJRE.

Напомним, поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в США. Изначально бой был запланирован на 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. Отметим, что поединок будет носить статус официального.