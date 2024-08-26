«Минус тебе». Хабиб обратился к бойцу ММА, показавшему своё родовое село

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал своё родовое село.
«Это моё родовое село Чох. В детстве мы жили тут», — написал Мачаев.
«Мура, но двор, конечно, запущен, минус тебе», — оставил комментарий бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.
Фото: Из личного арихва Мурада Мачаева
Фото: Из личного арихва Мурада Мачаева
На счету 37-летнего Мачаева 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.
Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.
Почему Хабиб – главная звезда ММА: