«Всё предсказуемо. Не так сильно было интересно». Боксёр Туков — об Олимпиаде

Российский боксёр Вадим Туков поделился мыслями об олимпийском баскетбольном турнире на Играх 2024 года в Париже, высказав мнение, что раньше было больше конкуренции.

«Олимпиада получилась не такой интересной. Все понимают, что в России очень сильная школа бокса. Бои были бы намного интереснее и конкурентнее. Но вообще сам турнир я смотрел. За некоторыми персонажами было интересно понаблюдать. За результатами следил. Раньше было больше конкуренции. Все ждали Олимпиаду. А сейчас один-два фаворита в каждом весе. Всё предсказуемо. Не так сильно было интересно», — сказал Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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