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Боксёр Вадим Туков: Олимпиада превращается в большой балаган

Боксёр Вадим Туков: Олимпиада превращается в большой балаган
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Российский боксёр Вадим Туков раскритиковал летние Олимпийские игры 2024 году в Париже, высказав мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) за счёт некоторых ходов старается привлечь внимание к соревнованиям.

«Я не знаю точно, что там и как. Специально не хочу копаться в этой грязи. Видел только то, что попадалось. Мне это всё не нравилось. Такая политика, всё это мракобесие… МОК таким образом пытается привлечь внимание к Олимпиаде. Но всё это только отталкивает. Раньше Олимпиада считалась образцово-показательным соревнованием. А сейчас она превращается в большой балаган», — сказал Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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