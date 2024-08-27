«Поняли, что без россиян никуда». Боксёр Вадим Туков — о возвращении в рейтинги

Российский боксёр Вадим Туков дал комментарий по поводу возвращения в рейтинги россиян. Первой санкции с российского бокса сняла Международная боксёрская федерация (IBF). После то же самое сделала Всемирная боксёрская организация (WBO).

«Изначально были какие-то политические моменты. А сейчас они стали трезво оценивать ситуацию. Весь мир видит, что у наших боксёров высокий уровень. Без нашего участия они теряют в интересе и зрелищности. Начали понимать, что без россиян никуда не деться», — сказал Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем реванше украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

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