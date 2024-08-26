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Александр Усик перечислил страны, предлагавшие ему сменить гражданство

Александр Усик перечислил страны, предлагавшие ему сменить гражданство
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Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос по поводу стран, которые предлагали ему сменить гражданство.

«Не только россияне предлагали. Это ведь было не год назад, это было, ещё когда по любителям боксировали. Турция рассматривала такой вариант, из Азербайджана предлагали, Ирландия», – сказал Усик на канале Video NV в YouTube.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Противостояние продолжалось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей. В общей сложности в активе Усика 22 победы в 22 боях, 14 раз он побеждал нокаутом.

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