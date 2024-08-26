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UFC анонсировал бой Мишеля Перейры и Энтони Эрнандеса

UFC анонсировал бой Мишеля Перейры и Энтони Эрнандеса
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Мишель Перейра проведёт поединок с американцем Энтони Эрнандесом. Об этом информирует пресс-служба UFC. Спортсмены сразятся в ночь с 19 на 20 октября мск.

Фото: UFC

В общей сложности Перейра к настоящему моменту принял участие в 42 поединках в смешанных единоборствах, в которых добыл 31 победу (11 нокаутом) и потерпел 11 поражений. В активе Эрнандеса 14 боёв в ММА, в которых он одержал 12 побед (две нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее прославленный португальский футболист 39-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал выбор между UFC/смешанными единоборствами и боксом.

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