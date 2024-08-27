Туков: в бою Бетербиева и Бивола вижу фаворитом Дмитрия

Российский боксёр Вадим Туков поделился мнением о предстоящем поединке своих соотечественников, чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола и обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева. Спортсмены сразятся 12 октября в Саудовской Аравии.

«60 на 40 в пользу Бивола дам. У Артура была травма. И мне кажется, что Бетербиев уже подошёл к пику. А Бивол ещё будет прогрессировать. С небольшим преимуществом вижу Дмитрия фаворитом в этом бою. Но панчер всегда имеет шансы – это их уравнивает. Возраст я здесь даже не беру в расчёт. Артур всегда в хороших кондициях. На возраст не должно быть никакой скидки», – сказал Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бивол готовится к поединку с Бетербиевым: