«Барбекю у Кейна». Хабиб показал, как встречался с Веласкесом

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, как устроил барбекю вместе с экс-обладателем титула в тяжёлом весе промоушена Кейном Веласкесом.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Ранее сообщалось, что Веласкес признал себя виновным в покушении на убийство, и теперь ему грозит тюремное заключение. Кейн обвиняется в нападении на Гарри Гуларте, который, в свою очередь, обвинялся в растлении малолетнего сына Кейна. Боец преследовал автомобиль Гуларте и стрелял в него. Гуларте не пострадал, но Веласкес ранил его пассажира. В общей сложности на счету Кейна в ММА 17 поединков, в которых он добыл 14 побед и потерпел три поражения.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом: