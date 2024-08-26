Начинающий боец Адам Кадыров стал обладателем высшей награды Чечни

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний начинающий боец смешанных единоборств (ММА) Адам Кадыров получил высшую награду республики – орден имени Ахмата Кадырова. Об этом рассказал министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу. Адам – истинный патриот родины, который достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем», — написал Дудаев.

Напомним, в октябре прошлого года Адам стал обладателем сразу трёх наград национальных республик. Позже он был удостоен ещё нескольких наград.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Рамзана Кадырова: