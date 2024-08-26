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Уиттакер — о поединке Перейра — дю Плесси: не думаю, что это хороший бой для Алекса

Уиттакер — о поединке Перейра — дю Плесси: не думаю, что это хороший бой для Алекса
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказал мнение, что действующему обладателю титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцу Алексе Перейре не стоит драться с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Честно говоря, я не думаю, что это хороший бой для Перейры. Алекс пропускает удары, а Дрикус любит их наносить. Трудно представить, что кто-то обладает достаточной силой, чтобы помешать ему атаковать. А Дрикус бьёт сильно. Мы видели это в бою с Адесаньей. У Адесаньи действительно хороший подбородок, и Дрикус достаточно сильно бил, чтобы он чувствовал себя некомфортно», — сказал Уиттакер на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, на турнире UFC 305, который состоялся в Перте (Австралия), Дрикус дю Плесси разделил октагон с Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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