Экс-жена Дмитрия Бивола – о его новой девушке: абсолютно ужасная, ей почти 40

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказалась о новой девушке боксёра.

«Он даже пригласил её в Питер. Мои дети с ней были, она абсолютно ужасная. Она ужасно общается с моими детьми. Ей почти 40 лет. Она старше Бивола. Мы оба любим постарше.

У неё больше миллиона подписчиков. Моё мнение такое: она очень богатая. Там цацки стоят, наверное, как моя квартира, на которую Диме жалко. Она вообще очень странная. Мы официально развелись только в ноябре, а уже Новый год он встречал с ней. Кто она по национальности? Я всё прошерстила. Она из Ирака и живёт в Арабских Эмиратах. У неё какой-то богатый папа», — сказала Екатерина на канале «Бокс. Обзоры от Дмитрия» в YouTube.

Экс-жена Бивола выступила с заявлением по поводу боксёра: