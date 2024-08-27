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Усик ответил на вопрос про гонорар за предстоящий реванш с Фьюри

Усик ответил на вопрос про гонорар за предстоящий реванш с Фьюри
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Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос относительно гонорара, который он получит за реванш с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Спортсмены должны провести второй поединок 21 декабря. В первом бою победу раздельным решением судей одержал Усик.

«Будет ли распределение гонораров в реванше в мою пользу? Не факт. В первом контракте, который мы подписывали, есть пункт о реванше. Финансовые условия реванша были прописаны. $ 90 млн мне, $ 60 млн – Фьюри? Было бы круто, если бы так и было. У каждого из нас личный контракт с Саудовской Аравией. Его нельзя разглашать. Цифры вообще не разглашаются», — сказал Усик на канале Video NV в YouTube.

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