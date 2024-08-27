Боксёр Туков дал прогноз на реванш Фьюри и Усика

Российский боксёр Вадим Туков высказался о предстоящем поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Ускиком и известным британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Фьюри выиграл очень уверенно раунды в середине боя. Я был сильно удивлён. Он чувствует, что может выиграть. У него много плюсов. Поэтому он потребовал незамедлительный реванш. Усик провёл легендарный бой, пошёл до конца. Этого никто не ожидал. Усик очень сильно приятно удивил. Мне кажется, что во втором поединке Фьюри будет хитрее и серьёзнее. Но неизвестно, какой козырь может достать Усик в этом бою. И всё-таки кажется, что небольшой фаворит – Фьюри. Мне кажется, они хотят сделать его поединок с Джошуа», — сказал Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием боксёрского вечера.