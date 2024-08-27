«Не верю в его серьёзность». Вадим Туков — о поединке Майка Тайсона и Джейка Пола

Российский боксёр Вадим Туков поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе американцем Майком Тайсоном и популярным видеоблогером Джейком Полом, который занимается боксом и смешанными единоборствами.

«За Майка определённо страшно. Я до конца не верю в серьёзность этого боя. Я обязательно посмотрю результат, но мне неинтересно. Не верю, что это будет реальный поединок. Мне нравятся только конкурентные бои», — сказал Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в США. Изначально бой был запланирован на 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. Отметим, что поединок будет носить статус официального.