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Экс-жена Бивола раскрыла его гонорары за бой с Альваресом и в других поединках

Экс-жена Бивола раскрыла его гонорары за бой с Альваресом и в других поединках
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Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказалась о его гонорарах в некоторых поединках.

«За бой со Смитом – $ 2 млн, но чистыми вышел $ 1 млн. С Альваресом – $ 5 млн. В итоге у Димы осталось $ 2,5 млн. Нужно было отдать менеджеру, налог и так далее. Договор с Канело я прям видела. У меня даже есть фотка его. С Хильберто Рамиресом – тоже $ 5 млн. Сейчас за последний год его уровень упал. Насколько я знаю, доходы у Димы упали. Но и бои такие», – сказала Екатерина на канале «Бокс. Обзоры от Дмитрия» в YouTube.

В общей сложности на счету Бивола 23 победы в 23 поединках.

Ранее Екатерина высказалась о новой девушке бывшего мужа.

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