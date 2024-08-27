Хабиб рассказал, что сказал Уайту во время боя с Макгрегором

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что сказал главе UFC Дане Уайту во время боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я как будто молился Богу, чтобы он просто закрыл клетку и мы с ним были наедине. Это то, чего я действительно, действительно хотел в это время. Потому что никогда не знаешь, кто-то может получить травму, что-то может случиться. Никогда не знаешь. Я готовился к этому бою и ждал этого момента. Я был очень счастлив.

Я помню, когда я вошёл в клетку, когда клетка закрылась, я помню, я посмотрел на Дану Уайта и сказал: «Сегодня ты не сможешь его защитить». Он меня не услышал. Всё в порядке, после боя мы поговорили», — приводит слова Хабиба MMA Fighting со ссылкой на Inspire Me Podcast.

Напомним, бой между Хабибом и Макгрегором состоялся 7 октября 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде.

Почему Хабиб – главная звезда ММА