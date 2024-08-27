Дю Плесси поднялся в рейтинге P4P от UFC, Чимаев опустился в списке средневесов

Обновились рейтинги американского промоушена UFC.

Так, чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси, на минувшем турнире UFC 305 в Перте (Австралия) досрочно остановивший новозеландскую звезду Исраэля Адесанью, поднялся в рейтинге лучших бойцов вне независимости от дивизиона и стал пятым.

Рейтинг Pound-For-Pound от UFC (топ-5):

1. Ислам Махачев, Россия.

2. Алекс Перейра, Бразилия.

3. Джон Джонс, США.

4. Илия Топурия, Грузия.

5. Дрикус дю Плесси, Южная Африка.

Непобеждённый боец среднего веса Хамзат Чимаев опустился на 12-ю строчку в рейтинге дивизиона. Чимаев не дрался с октября, когда на турнире UFC 294 одолел раздельным судейским решением нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана.