Канело — Берланга: главный кард боксёрского вечера

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован главный кард боксёрского вечера от PBC, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в главном событии чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес проведёт защиту титулов WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) против непобеждённого пуэрториканца Эдгара Берланги.

В соглавном событии обладатель титула WBA в среднем весе (до 72,6 кг) кубинец Эрисланди Лара сразится с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Дэнни Гарсией.

Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO), Мексика — Эдгар Берланга (22-0, 17 KO), США

Эрисланди Лара (30-3-3, 18 KO), Куба – Дэнни Гарсия (37-3, 21 KO), США

Калеб Плант (22-2, 13 KO), США – Тревор МакКамби (28-0, 21 KO), США

Роландо Ромеро (15-2, 13 KO), США – Мануэль Джеймс (16-1-1, 11 KO), США

Увлечение гольфом и алкоголизм. Что с карьерой Канело?