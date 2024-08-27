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«Сделаю кого-то чемпионом UFC». Хабиб ответил, как отец убедил его не уходить из-за травм

«Сделаю кого-то чемпионом UFC». Хабиб ответил, как отец убедил его не уходить из-за травм
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов убедил его не завершать карьеру после череды травм, начавшуюся в 2014 году.

«Это было очень тяжёлое время, и я помню, как разговаривал с отцом: «Может быть, это знак от Всевышнего и нужно остановиться?» Он ответил, что нельзя сдаваться. Когда вы проходите через испытание, вы проявляете свою стойкость. Если у вас нет стойкости, то вы просто сдадитесь.

Я помню, он сказал мне: «Если ты хочешь уйти, то уходи, в любом случае у меня будет чемпион UFC. С тобой или без тебя, я сделаю кого-то чемпионом UFC. Это придало мне сумасшедшую энергию, а то, что произошло после, уже история», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Inspire Me Podcast.

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