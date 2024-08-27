Бенеил Дариуш заявил о готовности провести бой с Пимблеттом

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш заявил о готовности провести бой со звёздным британцем Пэдди Пимблеттом.

«Это захватывающий бой. Возможно, я смогу свалить его с ног. Или наоборот. Здесь так много вариантов… Я давно не дрался, поэтому, очевидно, вопросов много. Но я думаю, что фанатам понравится такой поединок», – сказал Дариуш в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в июле Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде американца Бобби Грина.

Дариуш не выступал с декабря, когда на UFC on ESPN 52 проиграл нокаутом в первом раунде россиянину Арману Царукяну.

Ранее Пимблетт высказался о потенциальном бое с Дэном Хукером.