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Министерство спорта РФ признало самбо олимпийским видом спорта

Министерство спорта РФ признало самбо олимпийским видом спорта
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Министерство спорта Российской Федерации признало самбо олимпийским видом спорта. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Мы начинаем новую главу в истории нашего национального вида спорта — самбо. Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению Международного олимпийского комитета (МОК) самбо получило статус олимпийского вида в 2021 году. Отныне самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке», — написал Дегтярёв в социальных сетях.

Напомним, Всероссийская федерация самбо была создана в 1990 году. В её состав входят 88 региональных отделений, всего в занятия самбо в России вовлечено около 1 млн человек.

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