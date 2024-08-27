Министерство спорта РФ признало самбо олимпийским видом спорта

Министерство спорта Российской Федерации признало самбо олимпийским видом спорта. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Мы начинаем новую главу в истории нашего национального вида спорта — самбо. Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению Международного олимпийского комитета (МОК) самбо получило статус олимпийского вида в 2021 году. Отныне самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке», — написал Дегтярёв в социальных сетях.

Напомним, Всероссийская федерация самбо была создана в 1990 году. В её состав входят 88 региональных отделений, всего в занятия самбо в России вовлечено около 1 млн человек.