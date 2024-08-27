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Андре Уорд назвал трёх бойцов, являющихся «лицом современного бокса»

Андре Уорд назвал трёх бойцов, являющихся «лицом современного бокса»
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд назвал, по его мнению, наиболее представительных действующих боксёров.

«Сейчас «лицо бокса» — это двуглавый монстр. Джервонта Дэвис… Нельзя отрицать его достижения и то, на какой уровень он вышел. Также нельзя отрицать достижения Канело Альвареса. Когда я думаю о «лице бокса», то первым делом вспоминаю о Дэвисе и Канело. Однако нельзя забывать и про Теренса Кроуфорда. Думаю, они трое», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу All The Smoke Fight.

Ранее экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони раскритиковал Альвареса за нежелание драться с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом.

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