К Стерлингу пришли допинг-офицеры. Ранее он обвинял в допинге Евлоева

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг опубликовал в социальных сетях фотографии с допинг-тестирования.

«Кажется, моя очередь на тестирование. Давайте сохраним этот спорт, ну или хотя бы UFC, чистым», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

Примечательно, что ранее Стерлинг обвинил в применении допинга своего соперника россиянина Мовсара Евлоева, поединок с которым состоится 5 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 300, Стерлинг победил единогласным решением соотечественника Келвина Каттара.

Евлоев на UFC 297 в январе одолел по очкам британца Арнольда Аллена, доведя свою победную серию до восьми выступлений.