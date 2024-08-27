Британский тренер объяснил поражение Фьюри в бою с Усиком

Известный британский тренер Доминик Ингл высказался о поражении двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением.

«Усику нужно было «душить» более крупного парня. Держать его под прессингом и заставлять работать. Заставить наносить удары, а самому ничего не делать. Именно этим он и занимался. Он давил на Тайсона и заставлял его делать то, чего он не должен был делать. Фьюри нужно было оставаться спокойным, держать всё под контролем, но он этого не делал», — сказал Ингл в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.