Анкалаев: Прохазку побьют многие парни из топ-25

Второй номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о бывшем чемпионе дивизиона чехе Иржи Прохазке.

«Кто-то должен поговорить с этим парнем. Его рекорд 4-2 в UFC, многие парни из топ-25 побьют его, он не так уж и хорош», – написал Анкалаев в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.