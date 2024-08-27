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Абубакар Нурмагомедов спас жизнь утопающей

Абубакар Нурмагомедов спас жизнь утопающей
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Бывший боец UFC россиянин Абубакар Нурмагомедов спас жизнь женщине, едва не утонувшей в Каспийском море. Об этом рассказал одноклубник спортсмена Тагир Уланбеков.

«Ассаламу Алейкум! Этот пост я хочу посвятить своему брату Абабукару, хотя знаю, что он не любит подобное внимание. Но не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные.

Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Вода уже захлестывала её, и было очевидно, что без посторонней помощи она не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас её.

Этот поступок — яркий пример того, чему нас учил наш тренер: «Не проходить мимо чужой беды и протянуть руку помощи, когда это необходимо». Такие моменты напоминают, насколько важно быть неравнодушным и готовым прийти на помощь в любую минуту», — написал Уланбеков в социальных сетях.

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