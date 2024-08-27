Экс-жена Бивола дала категоричный прогноз на его бой с Бетербиевым

Екатерина Бивол поделилась мнением о предстоящем поединке своего бывшего мужа чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола с соотечественником чемпионом WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым. Спортсмены сразятся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я думаю, что Дима выиграет по очкам. Возможно, у Димы в этом бою будут какие-то травмы, рассечения, физический урон, но он выиграет. Думаю, Бетербиев просто не попадёт по Диме. Я надеюсь на это, потому что при всём том, что я привлекаю внимание людей к этому бою тем, что хочу его отмены, это не совсем желание отмены. Это просто желание, чтобы я была услышана, потому что я не знаю, что ещё сделать, чтобы Дима наконец-то, спустя полтора года сел за стол переговоров», – сказала Екатерина на канале «Бокс. Обзоры от Дмитрия» в YouTube.

Бивол готовится к поединку с Бетербиевым: