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Действующему обладателю титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцу Алексу Перейре подарили браслет в форме чемпионского пояса UFC. Украшение боец продемонстрировал на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Алекса Перейры в социальных сетях

Алексу Перейре 37 лет. Он дебютировал как профессиональный боец смешанных единоборствах в 2015 году. 3 сентября 2021 года Перейра подписал контракт с UFC.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303, Алекс Перейра провёл реванш с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой. Бой завершился победой бразильца нокаутом во втором раунде. Для Перейры эта победа стала третьей подряд.

Ранее Роберт Уиттакер высказал мнение, что Алексу Перейре не стоит драться с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.