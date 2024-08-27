Бразилец Борральо: если бы пришлось выбирать бой перед титульником, это был бы Адесанья

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Кайо Борральо заявил о готовности провести поединок с бывшим чемпионом дивизиона новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Возможно, он уже не такой сосредоточенный, как раньше, но он всё тот же парень с той же техникой и навыками. Думаю, что Адесанья мог бы стать лучшим боем для меня прямо сейчас. Если бы мне пришлось выбирать ещё один бой перед титульным, я бы выбрал Адесанью», — приводит слова Борральо Essentiallysports.

Кайо Борральо 31 год. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 62 в августе Борральо победил единогласным решением американского экс-претендента Джареда Каннонье.