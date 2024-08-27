Анкалаев: мой план — разоблачить Перейру, особенно его подбородок, поскольку он хрупкий

32-летний российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев обратился к действующему чемпиону UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

«Алекс, скажи мне пожалуйста, когда я отклонил бой с тобой? У меня в планах нокаутировать Ракича, после чего разоблачить тебя, особенно твой подбородок, поскольку он у тебя хрупкий», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.