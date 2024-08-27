Бой Джошуа — Дюбуа может побить рекорд по посещаемости зрителей

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что была подана заявка на увеличение вместимости зрителей на стадионе «Уэмбли» для боксёрского ивента, в главном поединке которого состоится поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«В связи с высоким спросом на билеты мы попросили увеличить вместимость стадиона «Уэмбли» для проведения долгожданного боя между Джошуа и Дюбуа. Мы надеемся установить рекорд по посещаемости стадиона «Уэмбли» по количеству зрителей в истории бокса», — написал на своей странице в социальных сетях Турки.

В том случае, если заявку организаторов одобрят, предстоящий ивент может побить рекорд посещаемости британских боксёрских турниров, который на данный момент составляет 94 000 зрителей. Он был установлен поединком между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом, который состоялся в 2021 году на стадионе «Уэмбли».