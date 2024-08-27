Али Абдель-Азиз: UFC никогда не предлагали Анкалаеву поединок с Перейрой

Известный менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что российскому бойцу смешанного стиля, представителю полутяжёлой весовой категории Магомеду Анкалаеву никогда не предлагали поединок с действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Просто для ясности: в UFC никогда не предлагали Магомеду Анкалаеву поединок против Алекса Перейры. В этом я уверен на 100%», — написал Али на своей странице в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.