Наоя Иноуэ продемонстрировал впечатляющую физическую форму за неделю до боя

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ продемонстрировал физическую форму за неделю до боя.

Фото: Страница Наои Иноуэ в социальных сетях

Фото: Страница Наои Иноуэ в социальных сетях

Фото: Страница Наои Иноуэ в социальных сетях

Фото: Страница Наои Иноуэ в социальных сетях

Фото: Страница Наои Иноуэ в социальных сетях

Напомним, Наоя Иноуэ в следующем поединке встретится с представителем Австралии Ти Джеем Доэни. Противостояние запланировано на 3 сентября в Токио. Иноуэ будет защищать свои титулы во втором легчайшем весе.

Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). В общей сложности на счету Иноуэ 27 поединков, в каждом из которых он одерживал победы. В активе Джея Доэни 30 боёв, в которых он добыл 26 побед и потерпел четыре поражения.

Ранее Рой Джонс выбрал лучшего бойца P4P между Иноуэ и Кроуфордом.