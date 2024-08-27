Сехудо: я хочу извиниться перед Хамзатом, поскольку понимаю, почему он был агрессивным

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо извинился перед непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым и объяснил, почему тот был агрессивно настроен по отношению к нему во время встречи на Олимпиаде в Париже.

«Я хочу извиниться перед Хамзатом, поскольку понимаю, почему он был агрессивным. Хамзат приходил к нам на шоу. И он случайно забыл свою бейсболку в студии. На следующий день к нам пришёл Пауло Коста. Он взял её и вытер ей свои яйца.

Я смеялся над этим. Но это было не круто, признаю. Понимаю, почему Хамзат был расстроен. Поэтому хочу принести ему свои извинения. Мне казалось, что Чимаев разозлился на меня из-за моих слов, но я ошибался», — приводит слова Чимаева портал MMA Mania.